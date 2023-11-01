مواعيد قطارات أسوان من سكك حديد مصر.. تنطلق 6:30 صباحا

توفر سكك حديد مصر مواعيد قطارات 2023 أسوان التي تنطلق على مدار اليوم من وإلى أسوان، حيث يعتمد عليه المئات من المسافرين من القاهرة لأسوان أو العكس بصورة يومية، نظرًا لانتظام المواعيد، وانخفاض أسعارها، فضلًا عن تعدد وسائل الراحة للركاب أثناء السفر، سواء خلال قطارات النوم، أو التالجو أو غيرها من القطارات المميزة التي توفرها سكك حديد مصر.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته سكك حديد مصر مواعيد قطارات 2023 أسوان بالتفصيل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

هل يوجد قطار من القاهرة إلى أسوان؟

وأعلنت سكك حديد مصر مواعيد قطارات 2023 أسوان والتي تبدأ منذ السادسة والنصف فجرًا وتستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث يختلف موعد القطارات بحسب رقم القطار ونوعه.

مواعيد قطارات سكك حديد مصر

وبحسب سكك حديد مصر فإنّ مواعيد القطارات من القاهرة تأتي كالآتي:

- موعد قطار مصر القاهرة/ أسوان مكيف رقم 1902.. ينطلق الساعة 8:00 مساء.

- موعد قطار رقم 980 مكيف القاهرة/ أسوان.. ينطلق 8:00 صباحًا.

- موعد قطار رقم 2010 مكيف القاهرة/ أسوان.. ينطلق 10:00 صباحًا.

- موعد قطار رقم 982 مكيف القاهرة/ أسوان.. ينطلق 12:00 ظهرًا.

- موعد قطار رقم 2006 مكيف القاهرة/ أسوان.. ينطلق 5:15 عصرًا.

- موعد قطار رقم 2012 مكيف القاهرة/ أسوان.. ينطلق 5:30 عصرًا.

- موعد قطار رقم 988 مكيف القاهرة/ أسوان.. ينطلق 7:00 مساءً.

- موعد قطار رقم 2014 مكيف القاهرة/ أسوان.. ينطلق 9:00 مساءً.

- موعد قطار رقم 976 مكيف القاهرة/ أسوان.. ينطلق 9:30 مساءً.

- موعد قطار رقم 996 مكيف القاهرة/ أسوان.. ينطلق 10:00 مساءً.

- موعد قطار رقم 1004 القاهرة/ أسوان.. ينطلق 9:30 صباحًا.

- موعد قطار رقم 188 القاهرة/ أسوان.. ينطلق 6:00 مساءً.

- موعد قطار رقم 1014 القاهرة/ أسوان.. ينطلق 6:50 صباحًا.

- موعد قطار 1012 القاهرة/ أسوان «روسي».. ينطلق 20:20 مساءً.

ما هو القطار الروسي في مصر؟

والقطار الروسي هي شبكة من القطارات الكهربائية فائقة السرعة، وهو غير مكيف ولكنه يضم مراوح وثمن التذكرة به منخفض، كما أنّه يمكن حجزه قبل انطلاقه بوقت قليل.