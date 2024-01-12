7 معلومات عن ستيفان سيجورني وزير خارجية فرنسا الجديد.. مستشار ماكرون السابق

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعيين الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورني للشؤون الخارجية ضمن حكومة جابريال أتال، التي حافظت على العديد من الشخصيات ذات الثقل مع تعزيزها بوزيرتين يمينيتين سابقتين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من هو ستيفان سيجورني وزير خارجية فرنسا الجديد؟

1- يبلغ ستيفان سيجورني 38 عاما.

2- انتخب عضوًا في البرلمان الأوروبي.

3- يعد ستيفان سيجورني مقربا جدا من ماكرون.

4- عمل مستشارا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية عام 2020 إلى أكتوبر 2021.

5- كان مسؤولا عن جمع التبرعات لحملته في الانتخابات الرئاسية سنة 2017.

6- عمل أمينا عاما لحزب النهضة.

7- من المقرر أن يحل محل كاترين كولونا وزيرة الخارجية السابقة.

أصغر رئيس للحكومة في فرنسا

كان الأمين العام لقصر الإليزيه أليكسي كولر، أعلن تعيين ستيفان سيجورني وزيرا جديدا للخارجية الفرنسية، ضمن الحكومة الجديدة.

جدير بالذكر أن عين الرئيس الفرنسي جابرييل أتال البالغ من العمر 34 عاما رئيسا للوزراء، ليصبح أصغر رئيس للحكومة في فرنسا، وأول مثلي يقود الوزراء، بعد أن قبِل الاثنين طلب استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن البالغة من العمر 62 عاما.