«نجم صاعد بين أنصار ماكرون».. من هو جابريال أتال رئيس وزراء فرنسا الجديد؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعيين رئيس وزراء فرنسي جديد، وهو جابرييل أتال، خلفًا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالة حكومتها، وشكرها «ماكرون»، على أدائها المثالي في خدمة الأمة الفرنسية، وأكدت «بورن» أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات داخل الحكومة.

ويعد جابريال أتال، أصغر رئيس وزراء فرنسي للجمهورية الخامسة، التي تأسست عام 1958، حيث يبلغ «أتال» من العمر 34 عامًا فقط، وحكم الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس، الذي عين رئيسًا للوزراء في سن 37 عامًا، وذلك عام 1984.

ولد جابرييل أتال في مارس عام 1989، بكلامارت بضواحي العاصمة باريس، وكان والده المحامي إيف أتال الذي أصبح منتج أفلام، وكانت والدته تماري دي كوريس تعمل في شركة إنتاج.

عاش رئيس الوزراء الفرنسي الجديد بدون والده، نتيجة انفصالها عن والدته، ولم يتواصل «أتال» مع والده إلا قبل وفاته في نوفمبر عام 2015، حيث توفي عن عمر 67 عامًا نتيجة المعاناة مع بمرض السرطان.

من صغره.. شغوف بالسياسية

ومنذ صغره، عرف جابريال أتال بشغفه بالسياسة، وأثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، قاد حملة ضد مبادرة الحكومة لتعديل قانون العمل حينها، أصبح رئيس وزراء فرنسا الجديد عضوًا في الحزب الاشتراكي عام 2006، كما شارك في حملة سيجولين رويال أثناء الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007، كان ذلك أثناء دراسته في معهد الدراسات السياسية في باريس، وفي عام 2012، حصل على درجة الماجستير في الشؤون العامة

انضمامه إلى الحكومة الفرنسية

وترك جابريال أتال الحزب الاشتراكي عام 2016، من أجل دعم حملة إيمانويل ماكرون الرئاسية، وانتخب عام 2017 لعضوية البرلمان، ثم انضم إلى الحكومة الفرنسية كوزير دولة للشباب، وحينها، أصبح أصغر عضو في مجلس الوزراء منذ بداية الجمهورية الفرنسية الخامسة.

رئيسًا للوزراء

وشغل «أتال» منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، ثم وزيرًا للميزانية، ثم وزيرًا للتعليم منذ يوليو الماضي، إلى أن أصبح رئيسًا للوزراء.

ويعد جابريال أتال رابع رئيس يتولى الحكومة في عهد «ماكرون»، وهو أصغر رئيس وزراء في العالم خلال الوقت الحالي، ووصف بأنه «نجم صاعد بين أنصار ماكرون»، وحليف الرئيس الفرنسي.