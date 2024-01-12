خبير قانون دولي: مجلس الأمن سيدين إسرائيل بعد محاكمة «العدل الدولية»

قال صابر أحمد جزبهاي خبير القانون الدولي، إن محكمة العدل الدولية تقوم بمرحلتين، المرحلة الأولى أنها تطلب من جانب دولة جنوب إفريقيا أن تنظر في عناصر الجريمة وبمجرد أن يتم إثبات الجريمة، ننظر إلى المرحلة الثانية حيث تقوم المحكمة بالنظر في هذه الأدلة، وما حدث اليوم أن جنوب إفريقيا قامت بإثبات هذه الجرائم بشكل جيد.

خبير: ضغوط على إسرائيل للدفاع عن نفسها أمام «العدل الدولية»

وأضاف «جزبهاي» خلال مداخلة عبر سكايب لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تضعان ضغوطا كبيرة على إسرائيل من أجل أن تدافع عن نفسها في محكمة العدل الدولية، ولكن مجلس الأمن بالأمم المتحدة سيقوم بإدانة إسرائيل وهذا الأمر مهم وهو ما تهدف إليه هذه المحاكمة وهذا ما يخشوه بشكل كبير، على الرغم من استيائهم إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ولكن هذا لا يعرقل اتخاذ الإجراء.

«جزبهاي»: على إسرائيل أن تتوقف عن العدوان في غزة

وواصل خبير القانون الدولي حديثه، أن كل هذا لا يعفي إسرائيل من الاتهام فإذا نظرنا إلى اتفاقية جنيف بخصوص الإبادة الجماعية، فكان على إسرائيل أن تتوقف عن القتل والعدوان.