جنوب أفريقيا تفاجئ محكمة العدل الدولية بفيديو صادم يدين الاحتلال الإسرائيلي

فاجأ مملثوا دولة جنوب أفريقيا الحضور بمحكمة العدل الدولية بفيديو يدين دولة الاحتلال الإسرائيلي، أثناء جلسة محكمة العدل في لاهاي بهولندا صباح أمس الخميس، وعلق أحد ممثلي جنوب أفريقيا قائلًا: «هؤلاء هم الجنود الذين ينفذون أوامر رئيس الوزراء».

وظهر في الفيديو العديد من الجنود، وهم يرقصون ويغنون باللغة العبرية، وجاءت كلماتهم: «أنا قادم لاحتلال غزة.. والتغلب على حزب الله. .أنا ملتزم بوصية وأمر الله.. لمحو نسل عماليق»، وعماليق، هي كلمة في الكتاب المقدس اليهودي لوصف الأمم التي تضطهد بني إسرائيل.

واستكمل الجنود: «تركت المنزل ورائي ولا أعود حتى النصر، نحن نعرف شعارنا، لا يوجد مدنيون غير متورطين».

قطاع غزة تحول إلى سجن مغلق

جون دوجارد، رئيس فريق المحامين الدوليين لجنوب أفريقيا، قال أثناء جلسة محكمة العدل الدولية، إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى قتل المدنيين الأبرياء، وتحول قطاع غزة إلى سجن مغلق ترتكب إسرائيل فيه جريمة إبادة جماعية، مؤكدًا أن أفعال إسرائيل في غزة تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.