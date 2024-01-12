حسين هريدي: محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية» تاريخية

علق السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أنها تاريخية، لأنه منذ عام 1948 تقف إسرائيل بموقف الدفاع أمام العدالة الدولية، وهذه سابقة من نوعها وفي غاية الأهمية لأنه يمكن البناء عليها فيما بعد لاتهام إسرائيل بجرائم أخرى تجاه الدولة الفلسطينية أو دول أخرى.

مطالبة لإسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة

وأضاف «هريدي» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن جوهر الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لها شق قانوني ومعنوي وسياسي، بالإضافة إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة وبناءً على طلب جنوب إفريقيا، سيكون هناك مطالبة لإسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة.

اتفاقية منع الإبادة تعتبر انتصارًا لفلسطين

وتابع: «تهمة الإبادة الجماعية في إطار اتفاقية منع الإبادة في عام 1948 التي وقعت عليها إسرائيل تعتبر بمثابة انتصار كبير للشعب الفلسطيني»، لافتًا إلى أنه يمكن أن يأخذ حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن عدة أشهر.