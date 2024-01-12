بعد تحذير الأرصاد من طقس الغد.. كيف تحمي نفسك من مرض الالتهاب الرئوي؟

مع بداية فصل الشتاء انخفضت انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار نزلات البرد والإنفلونزا وأيضا الإصابة بالالتهاب الرئوي خاصة بين الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، ونتيجة لذلك قدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح للأشخاص لتجنب الإصابة به لأنه يتسبب في العديد من الأمراض أهمها آلام في الصدر عند التنفس أو السعال.

يعد مرض الالتهاب الرئوي عدوى تحدث نتيجة إصابة الشخص بالبكتيريا والفيروسات وأيضا الإصابة بالفطريات، التي تسبب حدوث التهاب الحويصلات الهوائية في الرئتين وذلك نتيجة امتلائها بالصديد، وكذلك بالسوائل، ما يؤدي إلى معاناة المريض من السعال المصحوب بالبلغم والقشعريرة وذلك وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك.

يأتي الالتهاب الرئوي في مقدمة أسباب وفاة الأطفال في جميع أنحاء العالم، إذ لا يوجد اختلاف بين أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي والجرثومي غير أن أعراض الشكل الفيروسي تكون أكثر من أعراض الجرثومي، وفقا لما نشرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن التدخين يضعف قدرات الرئتين وهو سبب رئيسي للإصابة بسرطان الرئة.

يمكن علاج الالتهاب الرئوي الجرثومي بالمضادات الحيوية، حيث إن الرضاعة الطبيعية والتغذية السلمية وغسل اليدين بالماء والصابون والحد من تلوث الهواء داخل المنزل قد يحمي الأطفال من الالتهاب الرئوي.

أعراض الالتهاب الرئوي

هناك أعراض عديدة تدل على الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان والتي منها:

- الغثيان والقئ والسعال

- الارتباك خاصة عند كبار السن

- صعوبة التنفس

- ألم في الصدر

- حمى وتعرق

- إرهاق

طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تناول المضادات الحيوية قد يساعد في علاج الالتهاب الرئوي وذلك في حالة الشك بإصابته بالعدوى البكتيرية المشتركة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يمكن الاعتماد عليها لتجنب الإصابة به، منها:

- تلقي التطعيمات للوقاية من بعض أنواع الالتهاب الرئوي والإنفلونزا.

- الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة المكان.

- استخدام المعقم

- غسل اليدين بالماء والصابون.

- الإقلاع عن التدخين.

- تقوية الجهاز المناعي.

هيئة الأرصاد الجوية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من حالة الطقس غدا، إذ من المتوقع أن يكون هناك فرصة لسقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة على بعض مناطق شمال البلاد، باتلإضافة إلى وجود نشاط رياح على البحر المتوسط مما يسبب حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية.