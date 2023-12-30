أستاذ اقتصاديات دواء يحذر من تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبيب

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة إن كل الأمراض الناتجة عن فيروسات انتقلت من الحيوان للإنسان زادت الفترة الماضية، خصوصا الـ100 سنة الأخيرة، بسبب الاتجار بالحيوانات البرية على مستوى العالم، فكلما زادت التعاملات مع الحيوانات البرية تزيد الاصابات بفيروسات منها، فكل كائن حي لديه فيروساته ولمن كثرة التعامل سببت وجود تحورات للفيروسات.

كل حيوان لديه فيروسات وقد تتحور وتصيب إنسانا

وأضاف أستاذ إقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن كل حيوان لديه فيروسات وقد تتحور وتصيب إنسانا أو حيوانا آخر، أو قد تصيب حيوانا آخر وتتحور وتصيب الإنسان بعد ذلك، موضحًا أنه مع تغير المناخ تغيرت طبيعة الفيروسات نفسها، هذا إضافة لوجود كائنات حية في أماكن ليست بأماكنها.

المضادات الحيوية يتم تناولها للبكتيريا فقط

وتابع أستاذ إقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة أنّ فيروس كورونا سببها فيروس، والمضادات الحيوية غير مجدية له، خصوصا وأن المضادات الحيوية يتم تناولها للبكتيريا فقط، والبعض يأخذه من باب الاحتياط، وهو أمر خاطئ، مشددا على أن الوفيات في عام 2050 بسبب البكتريا ستصل لـ10 ملايين وفاة أكثر من وفيات السرطان، وهو بسبب استخدام المضادات الحيوية الخاطئة والتي تخلق بكتيريا قوية ولا تتأثر بالمضادات الحيوية.