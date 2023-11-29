«الصحة» تحذر من التدخين وأدوية السعال قبل الشتاء.. نصائح لعلاج الالتهاب الرئوي

قدمت وزارة الصحة والسكان بروتوكولا علاجيا يمكن اتباعه عند الإصابة بالالتهاب الرئوي، وأوضحت الوزارة في تقرير توعوي لها، أنّ الالتهاب الرئوي هو عدوى تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في إحدي الرئتين أو كلتيهما، وهذه الحويصلات تمتلئ بالسوائل، وهو الأمر الذي يسبب السعال المصحوب بالبلغم أو القشعريرة وصعوبة في التنفس.

التوقف عن تناول أدوية السعال دون الرجوع إلى الطبيب

ونصحت وزارة الصحة والسكان بعدم تناول أدوية السعال عند الإصابة بالالتهاب الرئوي دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة، محذرة من استخدام البارسيتامول أو مضادات الالتهاب غير الأستيرودية، مثل الإيبوبروفين إلا باستشارة الطبيب، موضحة أنه إذا كانت الحالة المرضية طفل لا يعطي له الأسبرين.

التوقف عن التدخين عند الإصابة بالالتهاب الرئوي

وحذرت الوزارة من التدخين عند الإصابة بالالتهاب الرئوي لأنه يؤثر على وظائف الرئتين ومنها الدفاع عن الجسم من الجراثيم، مشيرة إلى أنه في حال الإصابة بالالتهاب الرئوي لابد من شرب السوائل بكثرة للمساعدة في تخفيف الإفرازات والتخلص من البلغم، والاهتمام بالحفاظ على قوة الجهاز المناعى للجسم عن طريق اتباع نظام غذائي، والاهتمام بغسيل اليدين والحصول على راحة تامة خلال فترة التعب والإرهاق.

وشددت الوزارة على تجنب تناول على أى أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المختص، لافتة إلى أن كل حالة تختلف عن غيرها من حيث التشخيص وعدد الجرعات، والحصول على الأدوية بشكل عشوائي يؤدي إلى مضاعفات صحية على أجهزة الجسم.