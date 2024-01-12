جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسيوط.. اعرف المواعيد الجديدة

بدأت شركة كهرباء مصر الوسطي، في تنفيذ مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة أسيوط، بعد تعديل المواعيد القديمة وإلغاء فصل الكهرباء ليلاً، والاكتفاء بقطع الكهرباء نهارًا فقط.

وتتضمن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة أسيوط، فصل التيار الكهربائي نهارًا خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً، وتقسيم المحافظة إلى 11 مجموعة، كل مجموعة تضم مجموعة من مناطق المحافظة.

وجاءت مواعيد قطع الكهرباء الجديدة في محافظة أسيوط كالآتي:

مجموعة 10 و11: من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة مساءً.

مجموعة 7 و8 و9: من الساعة الثانية حتى الرابعة مساءً.

مجموعة 1 و3 و6: من الساعة الثالثة عصرًا حتى الخامسة مساءً.

مجموعة 2 و4 و5: من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساءً.

وفيما يلي مناطق فصل التيار الكهربائي عنها لمدة ساعة واحدة: