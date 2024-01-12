محمود مسلم: مصر أكثر من تقدم مساعدات للقضية الفلسطينية عبر التاريخ

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مصر أكثر من تُقدم المساعدات للقضية الفلسطينية الآن وعبر التاريخ، ومع ذلك مصر هي الأكثر في عدد الشائعات أو المزاعم أو الأكاذيب التي تحيط بها في مثل هذه الأزمات.

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته على قناة «الغد»، أن إسرائيل تدعي أن مصر تمرر لحماس أسلحة عبر محور صلاح الدين «فيلادلفيا»، وهي كانت محاولة لابتزاز مصر حتى تخرج إسرائيل من المعاهدة الخاصة بهذا المحور، كما أن «الجارديان» تحدثت أيضا عن بعض المصروفات التي يتم تحصيلها مقابل خروج الفلسطينيين، وكل ذلك أكاذيب.

وأشار إلى أن الأكذوبة الكبرى الآن حديث إسرائيل عن أن مصر هي المسؤولة عن المعبر وتمنع دخول المساعدات، ولكن الحقيقة هي أن مصر تتكبد إلى جانب المساعدات، السولار والبنزين للسيارات التي تحمل السلع والأدوية، حيث تحتاج الثلاجات بها أن تعمل على مدار 24 ساعة.