محمود مسلم: مصر تفتح معبر رفح يوميا.. ومحكمة العدل لا تنطلي عليها أكاذيب إسرائيل

تحدث الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، عن الأكاذيب التي روجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، قائلا إن محكمة العدل الدولية لا تنطلي عليها مثل هذه الأمور، لأن كل من زار معبر رفح أو العريش يعرف أن المعبر مفتوح ومصر تعلن ذلك يوميا.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجهة الثانية من معبر رفح تحت سيطرة الآلات العسكرية الإسرائيلية، وهي التي تتحكم فيها، لكن إذا كانت مصر تطوعت وضغطت لدخول المساعدات فلماذا بالمنطق تمنع دخولها؟.

وأكد الدكتور محمود مسلم أن مصر لديها خبرة كبيرة مع الأكاذيب الإسرائيلية وطبيعة الإسرائيليين.