من هي اللاعبة الفلسطينية نغم أبو سمرة؟.. استشهدت بعد بتر ساقها في قصف

لم يرحم الاحتلال الإسرئيلي الشعب الفلسيطني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر، إذ ارتكب العديد من الجرائم والمجازر البشعة التي راح ضحيتها ألالاف الشهداء من الأطفال والشباب والصحفيين والمشاهير كان آخرها استشهاد بطلة الكاراتيه الفلسطينية نغم أبوسمرة، وذلك بعد شهر من بتر ساقها ووجودها في قسم العناية المركزة في المستشفى الأوروبي بقطاع غزة وفقا لما أعلنته اللجنة الأوليمبية الفلسطينية في بيان لها.

استشهاد نغم أبو سمرة

استطاع الاحتلال الإسرئيلي اللعين أن يقتل أحلام الفتاة صاحبة الـ26 عاما منذ بتر ساقها اليمنى بعد تعرض منزلها للقصف الإسرئيلي، وأيضا تعرضت لكسور مضاعفة في القدم اليسرى بالإضافة إلى خلع في الكتف، وحينها طالبت عائلتها مساعدتِها على استكمال علاجها خارج القطاع ولكن قطار الموت سرقها بعد وجودها لمدة شهر داخل قسم العناية المركزة، الأمر الذي أثار حزن الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عن نغم أبو سمرة

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن الفتاة الفلسطينية نغم أبو سمرة وفقا لموقع اللجنة الأوليمبية الفلسطينية:

- بطلة الكاراتيه الفلسطينية وتبلغ من العمر 26 عاما

- حصلت على المركز الثاني على مستوى فلسطين في مسابقة "بطولة فلسطين" في عامي 2017 و2018 والمركز الأول على مستوى قطاع غزة.

- حصلت على الحزام الأسود في سن مبكر ضمن بطولات الفئات العمرية عام 2011.

- أنضمت للمنتخب الفلسطيني الوطني باللعبة القتالية.

- درست التربية الرياضية رغم حصولها على مجموع مرتفع في الثانوية العامة

- حبها للرياضة نابع من حب أسرتها للرياضة

- سعت لتجهيز نادي لتدريب الفتيات في غزة على ممارسة الكاراتيه