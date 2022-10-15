ضبط 9201 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة و802 عنصر إجرامي خلال أسبوع

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات أمنية مُكثفة خلال الأسبوع الماضي لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وعلى مخازن الخردة والمسابك، ما أسفر عن ضبط 133 قضية بإجمالي 141 متهما، بمضبوطات بلغت 11 طنا و268 كيلوجراما، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 730771 مخالفة مرورية متنوعة؛ منها 308734 مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، جرى رفع (327 سيارة – 48 دراجة نارية).

وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية: جرى ضبط 9201 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتي:

- المرور على 168 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ893 من سائقي حافلات المدارس، وسلبية جميع العينات.

- فحص 610 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة 30 مركبة لشروط لصلاحية الفنية.

إجراء 3504 تحاليل مخدرات لقائدي المركبات

- إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ3504 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 163 سائقا منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدي المركبات عن تركيب أجهزة التنبيه الضوئية «الفلاشر» أو الصوتية «السارينة» الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتي:

وفي مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة، جرى ضبط 954 مخالفة أجهزة صوتية، ضبط 1218 مخالفة الأجهزة الضوئية، و2807 مخالفات زجاج ملون دون تصريح، و2997 مخالفة ملصقات، و39 محل لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية، و244 جهاز صوت، و451) أجهزة ضوئية، و279 ملصقا مخالفا.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 117 متهما، بحوزتهم (41 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 54 قطعة سلاح أبيض)، وضبط 58 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (7143) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (650) قضية متنوعة، وضبط تشكيل عصابي ضم (3) متهمين لارتكاب حادث.

مصرع عنصرين إجراميين

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (2) عنصر وضبط (802) عنصر آخر بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – القليوبية – الدقهلية – السويس – كفر الشيخ – الشرقية – جنوب سيناء – قنا – سوهاج – المنيا – دمياط – البحر الأحمر – الأقصر – المنوفية – الإسكندرية – الإسماعيلية – بورسعيد – أسوان – مطروح – الفيوم - البحيرة) وبحوزتهم (352 قطعة سلاح ناري - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، كما أثمرت الجهود عن ضبط 1669 قضية ومخالفة متنوعة؛ أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

الجدير بالذكر أن عدد من المذكورين سبق اتهامهم في العديد من القضايا؛ أبرزها (قتل - سرقة بالإكراه - سلاح - مخدرات).