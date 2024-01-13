استشهاد 3 شباب أبناء عمومة على يد الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

استشهد 3 فلسطينيين من بلدة إذنا غرب الخليل، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب مستعمرة أدورا غرب الخليل.

الشباب استشهدوا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبهم

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، فجر اليوم السبت، أن الشهداء الثلاثة هم: إسماعيل احمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما)، ومحمود عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاما) وعدي إسماعيل يوسف أبو جحيشة (16 عاما)، وأنهم أبناء عم.

وأوضحت المصادر أن الشباب استشهدوا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبهم، قرب مستعمرة أدورا المقامة على أراضي المواطنين قرب بلدة إذنا غرب الخليل.

وفي أعقاب ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدتي إذنا وترقوميا، وتنتشر بكثافة في محيط المستعمرة المذكورة، فيما تقوم طائرات الاحتلال بإطلاق قنابل الإنارة في المنطقة.

استشهاد شاب فلسطيني من عرب 48

كما استشهد شاب وأصيب آخران بجروح خطيرة، مساء أمس الجمعة، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة اللد وبلدة جديدة المكر داخل أراضي عرب 48، وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم قتل الفلسطينيين داخل أراضي 48 منذ مطلع العام إلى 6 بينهم امرأة، في حين شهد العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل التي راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 امرأة.