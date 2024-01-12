بينهم أطفال.. سقوط 10 شهداء جدد في غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء اليوم، جراء قصف الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا يؤوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما شنت الطائرات غارات على مناطق قرب مستشفى «شهداء الأقصى» في دير البلح، وسط القطاع.

وكان مستشفى «شهداء الأقصى» في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أعلن مساء اليوم، انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية بسبب نفاد الوقود بشكل كامل، ما يترك عشرات الجرحى والمرضى في حالة الخطر.

وفي وقت سابق، استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الصبرة بمدينة غزة.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، واستشهد شاب فلسطيني يدعى خالد أحمد زبيدي «19 عاما»، عقب الاعتداء عليه من قبل الجنود الإسرائيليين، وأصيب اثنان آخران عقب اقتحام جنود الاحتلال، بلدة زيتا شمال طولكرم غرب الضفة، فيما أعلنت حركة الشبيبة الطلابية ومجلس الطلبة في جامعة فلسطين التقنية «خضوري»، الحداد غدا السبت داخل الجامعة.

وفي مدينة اللد وبلدة جديدة المكر داخل أراضي 48، قُتل شاب وأصيب آخران بجروح خطيرة، مساء اليوم، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع 2024، إلى 6 بينهم امرأة.