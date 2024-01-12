إسرائيليون يصوتون ضد حكومتهم في أحدث استطلاع رأي.. خسرت الحرب

واصلت الأزمة في إسرائيل التوسع، على خلفية الخسائر التي منيت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي إثر عملية «طوفان الأقصى»، وتراجع الشعبية والخلافات التي دبت في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، كان آخرها الاستطلاع الذي نشره مركز بحثي إسرائيلي، أظهر أن أكثر من نصف الإسرائيليين رؤوا أن جيش الاحتلال فشل في الانتصار على الفصائل الفلسطينية.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه «مركز لازار للأبحاث» لصالح صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، مساء اليوم، أن 53% من الإسرائيليين، قالوا إن «تل أبيب»، لم تنتصر بعد على الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، فيما رأى 22% أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خسر الحرب فعلا، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

تراجع شعبية «حزب الليكود» إلى مستوى غير مسبوق

وأشار 8% من الإسرائيليين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مني بهزيمة ساحقة، بينما قالت نفس النسبة إنهم لا يعرفون، فيما أوضحت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن «حزب الليكود» بقيادة رئيس حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، تراجع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 16 مقعدا فقط من إجمالي 120 مقعدا بكنيست الاحتلال «البرلمان» على خلفية الإحساس بالتقدم البطئ في القتال في قطاع غزة واستمرار الجمود في قضية المحتجزين وحرب الاستنزاف المستمرة في الشمال.

وأوضح الاستطلاع، أن 51% من الإسرائيليون، يفضلون الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس، لرئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بينما أشار 29% فقط، إلى أن نتنياهو أكثر ملاءمة لرئاسة الوزراء.

من جانبه، حذر إياد أبو زاهر مدير «مستشفى شهداء الأقصى» وسط قطاع غزة، من توقف الخدمة الصحية والطبية بسبب نفاد الوقود، مشيرا إلى وجود أطفال ومرضى يتهددهم الموت بسبب توقف المولدات الكهربائية تماما وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كاتب إسرائيلي: جنوب إفريقيا انتصرت في المعركة

وكان الكاتب الإسرائيلي بصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نداف إيال، قال في وقت سابق، إن جنوب إفريقيا قدمت ملفا مرتبا متقنا مليئا بالحقائق والاقتباسات ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية، مشيرا في مقال، إلى يوما قاسيا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة لاهاي الهولندية.

وأضاف إيال، أنه لا معنى لإنكار هذا أيضا، وأوضح الكاتب الإسرائيلي، أن في مفهوم معين، سلطات الاحتلال خسرت بالفعل في هذه الوضعية، مشيرا إلى انتصار جنوب إفريقيا في المعركة.