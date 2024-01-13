ارتفاع عدد قتلي الجيش الإسرائيلي إلى 520 بسبب الحرب على غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية ارتفاع عداد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة، وذلك بعد قرابة 100 يوم من بدء العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

ارتفاع عدد قتلي الجيش الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة

وارتفع عدد قتلي الجيش الإسرائيلي لـ520 قتيلًا منذ بدء الحرب على غزة، بينما ارتفع عدد القتلى منذ بدء الهجوم البري للـ189 جنديًا.

وذكر جيش الاحتلال أن إجمالي الإصابات منذ 7 أكتوبر بلغت 2511 جنديا وضابطا، و1099 منذ بداية الهجوم البري.

أكثر من نصف الإسرائيليين رؤوا أن جيش الاحتلال فشل في الحرب على غزة

وفي أحدث استطلاع رأي أجراه مركز بحثي إسرائيلي، أظهر أن أكثر من نصف الإسرائيليين رأوا أن جيش الاحتلال فشل في الانتصار على الفصائل الفلسطينية.

وصوت 53% من الإسرائيليين، بأن «تل أبيب»، لم تنتصر بعد على الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، فيما رأى 22% أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خسر الحرب فعلا، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، بينما صو!ت 8% من الإسرائيليين، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مني بهزيمة ساحقة، بينما قالت نفس النسبة إنهم لا يعرفون.