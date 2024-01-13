حدث ليلا.. ضربة أمريكية جديدة لليمن واستشهاد فلسطينيين واختفاء بحارة

شهدت ساعات الليل عددا من الأحداث المهمة التي وقعت في أنحاء مختلفة من العالم والتي نرصدها لكم في التقرير التالي.

ضربة أمريكية جديدة لليمن

نفذت الولايات المتحدة ضربات جديدة على اليمن، وذلك بعد يوم من الغارة الأولى التي أثارت احتجاجات حاشدة، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

واستهدفت الغارة، التي نفذتها المدمرة الأمريكية «يو إس إس كارني» في وقت مبكر من اليوم السبت، موقع رادار للحوثيين في اليمن، وكانت إجراء تابعا لهدف مرتبط بالضربات التي نفذت في 12 يناير بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة البحر.

وكانت الضربات الإضافية أصغر بكثير من نطاق الليلة السابقة، والتي أصابت نحو 30 موقعًا، حسبما قال مسؤول أمريكي لقناة CNN.

اختفاء جنديين من البحرية الأمريكية

اختفى جنديان من البحرية الأمريكية أثناء عمليات قبالة السواحل الصومالية، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن القيادة المركزية الأمريكية في نبأ عاجل لها.

استشهاد 3 أبناء عمومة في الخليل

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، فجر اليوم السبت، أن الشهداء الثلاثة استشهاد 3 فلسطينيين من بلدة إذنا غرب الخليل، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب مستعمرة أدورا غرب الخليل.

كما استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، جراء قصف الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا يؤوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتايوان

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تايوان.