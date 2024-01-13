بحرا وجوا وبأسلحة فتاكة.. التفاصيل الكاملة للضربة الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن

استيقظ العالم فجر الجمعة على ضربة أمريكية بريطانية على مواقع تابعة للحوثيين، في مفاجأة من واشنطن ولندن تعد توسيعا للصراع الإقليمي الذي حذرت منه مصر مرارا وتكرراا.

القرار جاء بعد مناقشات دامت لـ10 أيام من انعقاد الاجتماع

موقع «بوليتيكو» الأمريكي، كشف كواليس القرار الذي بموجبه شنت واشنطن وحلفاؤها هجوما مركزا ضد أهداف للحوثيين في اليمن، موضحًا أن مناقشات القرار استمرت لأيام؛ إذ أبدى بايدن رغبته في استنفاد الخيارات الدبلوماسية، فيما انقسمت الآراء بين إدارته ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بشأن الرد على هجمات الحوثيين الملاحة الدولية، وأكد الموقع أن القرار جاء بعد مناقشات دامت لـ10 أيام من انعقاد الاجتماع.

واستخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أسلحة مختلفة ومتعددة في الضربة التي وجهتها شاركت فيها طائرات مقاتلة واستعملت فيها صواريخ توماهوك، وقال بايدن، إن القوات الأمريكية بالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذت ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا في 16 موقعا للحوثيين.

استخدام أكثر من 100 ذخيرة موجهة بدقة من أنواع مختلفة

وبحسب «بي بي سي» فانه لم يتم تقديم أرقام محددة لعدد الصواريخ التي تم إطلاقها، بينما أعلنت واشنطن إنه تم استخدام أكثر من 100 ذخيرة موجهة بدقة من أنواع مختلفة.

وأعلنت بريطانيا إنها أرسلت أربع طائرات تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي من قبرص، تحمل قنابل موجهة من طراز Paveway IV، ولم تحدد عدد القنابل التي تم إطلاقها.

واستهدفت أمريكا وبريطانيا، 60 هدفا في 16 موقعا تابعا لجماعة الحوثيين في اليمن، باستخدام أسلحة مختلفة جوا وبحرا.

أبرز الأسلحة المستخدمة في الهجوم

واستخدمت القوى الغربية أسلحة مثل الغواصة فلوريدا وهي واحدة من 4 غواصات تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة (SSGNs) في أسطول البحرية الأمريكية، وشاركت في الهجوم الأمريكي على الحوثيين في اليمن، وتحمل 154 صاروخا كروز من طراز توماهوك.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إطلاق مدمرات صواريخ توماهوك أيضا، وتعتبر مدمرة الصواريخ الموجهة من طراز «Arleigh Burke»، ويوجد منها نحو 70 سفينة في الخدمة، ووزنها يصل إلى 9 آلاف و700 طن، وتحمل هذه السفن أيضا مجموعة من الأسلحة الدفاعية والهجومية.

كما استخدمت واشنطن صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي (TLAM) تتبع صواريخ توماهوك البحرية الأمريكية.

وشاركت بريطانيا بمقاتلات تايفون من سلاح الجو الملكي وهي طائرة حربية نفاثة ذات محركين وتعد الدعامة الأساسية للأسطول الجوي في المملكة المتحدة، وهي تعد مقاتلة متعددة المهام، وقادرة على حمل مجموعة من صواريخ جو-جو وجو-أرض، والقنابل الموجهة بدقة.

كما استخدموا ذخائر «بيفواي 4» (Paveway IV) الموجهة وهي قنابل برؤوس حربية تزن 226 كيلوجراما.

كما جرى دعم مقاتلات تايفون البريطانية، بواسطة طائرات فوييجرفوييجر، للسماح لها بالتحليق لمسافات أطول.

ردود أفعال دولية على تصاعد التوترات

أدانت روسيا الضربات الجوية على أهداف للحوثيين في اليمن، مؤكدة إنها تؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، وتظهر تجاهلا تاما للقانون الدولي.

وأعربت مصر عن قلقها إزاء الغارات الجوية على مواقع باليمن، وجددت تحذيرها من مخاطر توسيع رقعة الصراع نتيجة استمرار الحرب في غزة.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، حيث أن حرية الملاحة فيها مطلب دولي.