جيش الاحتلال يستعين بـ أمريكا للقبض على السنوار.. عاجل

كشف مسؤولون أمريكيون عن تحرك أمريكي لمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في التوصل لقادة الفصائل الفلسطينية، ومواقع المحتجزين في قطاع غزة.

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تجمع معلومات من غزة

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤولين الذين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تجمع معلومات من غزة، لتقدمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمساعدته.

وأنشأت المخابرات المركزية الأمريكية وحدة مهام جديدة بعد 7 أكتوبر، لتقديم معلومات حول قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيث أرسل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، مذكرة إلى وكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع، يأمرهم بإنشاء وحدة عمل جديدة ووجهها بزيادة جمع المعلومات عن قيادات الفصائل، وفق ما ذكره المسؤولون.

جمع المعلومات الاستخباراتية عن المقاومة

وكان البيت الأبيض أمر بجمع المعلومات الاستخباراتية عن الفصائل الفلسطينية، فيما لم يتضح مستوى أهمية تلك المعلومات بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، حيث لم يأخد رد فعل تجاه الفصائل، فلم يعتقل أو يقتل أي من كبار قادة الحركة حتى الآن.

وكشفت الصحفية أن واشنطن لا تزود الاحتلال الإسرائيلي بمعلومات عن الفصائل الفلسطينية، ذوي الرتب الصغيرة أو المتوسطة، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد مقاتلي الفصائل يتراوح بين 20 و25 ألف مقاتل، وبنهاية عام 2023، أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولين أمريكيين، بأنه يعتقد أنها قتل ما يقرب من ثلث هذه القوة، بحسب الصحيفة.

وكشفت الصحيفة أنه يُعتقد أن السنوار يختبئ في أعمق جزء من شبكة الأنفاق الموجودة تحت خان يونس في جنوب غزة، بحسب مسؤولين أمريكيين، مؤكدة أن استهداف السنوار لا يقتصر على العثور عليه فقط، مُوضحة أن السنوار يقيم مع مجموعة من المحتجزين، ما يزيد من تعقيد إجراء أي عملية عسكرية للقبض عليه أو قتله.

واشنطن لم تقدم أي معلومات أدت لاغتيال صالح العاروري

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن لم تقدم أي معلومات استخباراتية عن الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في 2 يناير الجاري في بيروت، وأسفرت عن اغتيال صالح العاروري، حيث اعتمدت تل أبيب في هجومها على معلومات جمعتها بنفسها.

وسيرت الولايات المتحدة طائرات بكثافة من أجل عمليات جمع المعلومات فوق غزة، كما كثفت جهودها لتعطيل الاتصالات بين مسؤولي الفصائل، بينما أعطت أجهزة المخابرات الأمريكية الأولية لجمع المعلومات الاستخبارية عن عناصر الفصائل، بعدما كانت في المستوى الرابع بقائمة الأولويات، قبل هجوم 7 أكتوبر.

ورفع مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، والذي يساعد في الإشراف على أولويات أجهزة الاستخبارات، الفصائل الفلسطينية إلى المستوى الثاني، بحسب المسؤولين وأن رفع مستوى الأولوية يوفر تمويلاً إضافيا لجمع المعلومات الاستخبارية، مرجحةً أن يزيد ذلك من نطاق وحجم المعلومات التي تحاول وكالة الاستخبارات المركزية جمعها عن الفصائل الفلسطينية، وزعيمها في غزة، يحيي السنوار.