«النقل» تتسلم سفينة وادي العريش من ترسانة هانتونج الصينية.. حمولتها 82 ألف طن

أعلنت وزارة النقل، تسلم شركة الملاحة الوطنية إحدى شركات الوزارة أحدث سفن الصب الجاف سفينة «وادي العريش» التي يبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن، لافتة إلى أنه تم استلامها من ترسانة هانتونج الصينية – أحد أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف – لتنضم السفينة لأسطول الشركة التجاري الوطني رسميا خلال يناير 2024.

درة الأسطول التجاري الوطني

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن السفينة «وادي العريش» تعد درة الأسطول التجاري الوطني لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية وأيضا لتوافقها مع الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، ويبلغ طول السفينة 229 مترا وعرض 32.26 متر وغاطس 14.5 متر. وحضر محمد سليمان العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية مراسم استلام السفينة وذلك بمدينة مدينة نانتونج بدولة الصين

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أن سفينة وادي العريش هي السفينة الثانية التي يتم تسلمها لتدعيم الأسطول التجاري الوطني لشركة الملاحة الوطنية خلال أقل من (7) أشهر وذلك بعد سفينة وادي الملوك التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023 وهو ما يجسد الانطلاقة الكبيرة لتدعيم الأسطول التجاري المصري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية مشيرة إلى أنه بذلك يصبح الأسطول التجاري الوطني للشركة مكون من 14 سفينة مصرية تتولى تأمين نقل السلع الإستراتيجية الواردة لجمهورية مصر العربية وخاصة القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضافت وزارة النقل أنها تهدف إلى الوصول بأسطول الشركات التابعة لها إلى 31 سفينة عام 2030 وهي شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول) ليكون الأسطول المصري قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويًا ليكون قادر على خدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

توطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر

وأوضحت أنه بالتوازي مع شراء سفن جديدة فإنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بتعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، موضحة أن شركة الملاحة الوطنية تقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية للتعاقد على بناء سفينتين جديدتين من ذات الطراز ومخطط استلامهم خلال عام 2026 لتكون الشركة قد قامت بتجديد حوالي 40% من قوام أسطولها التجاري الوطني خلال ثلاث سنوات فقط وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق.