تجديد اعتماد الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في شهادة الأيزو

نجحت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، في تجديد اعتماد شهادة الأيزو «ISO-9001-2015» من الشركة العالمية المانحة «DNV»، وذلك للعام الثاني على التوالي، ولمدة ثلاث سنوات، بعد أن اجتازت الشركة جميع المراجعات والتدقيقات الخاصه بتطبيق كل الإجراءات ومتطلبات الجودة القياسية طبقا للمواصفات الدولية.

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني بأهمية حصول كل الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفة دورية، من أجل تحسين جودة وبيئة العمل، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات، بما يكفل النهوض والارتقاء بقطاع الطيران المدني المصري في شتى المجالات.

وزير الطيران: نجاح الشركة يعكس الالتزام بتطبيق معايير السلامة العالمية

وهنأ الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، جميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على هذا النجاح، مؤكدًا أنه تتويج للجهود المبذولة من قبل العاملين في الشركة والتزامهم بتطبيق كل الإجراءات والمتطلبات الخاصة بشهادة الأيزو، كما يؤكد حرص الوزارة وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة على رفع مستويات الأداء وجودة الخدمات الملاحية المقدمة من خلال إتباع أفضل المواصفات العالمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال نظم الاتصالات والرادارات وأنظمة الملاحة الجوية، مما يعزز من ريادة الشركة فى الحصول على مثل هذه الشهادات والاعتمادات الدولية، ويسهم في الارتقاء والنهوض بمنظومة الطيران المدني المصري.

تطبيق أحدث التقنيات العالمية

وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هذا النجاح جاء في ضوء ما تقدمه وزارة الطيران من دعم غير مسبوق في تطوير منظومة الملاحة الجوية، من خلال استحداث الأنظمة الرادارية بأحدث التقنيات العالمية بما يجعل المجال الجوي المصري في مصاف المجالات الجويه المرنة، وكذلك تطوير شبكة الأقمار الصناعية لتأمين نقل البيانات الرادارية والاتصالات الصوتية واتصالات المدى البعيد بالمواقع الرئيسية داخل القطر المصري.

«محيي الدين»: نقلة نوعية في النظم الفنية والإدارية والتشغيلة

ومن جانبه، أشار الكابتن إيهاب محيي الدين عزمي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إلى أن تجديد شهادة الأيزو للمرة الثانية على التوالي يؤكد حرص والتزام الشركة على تطبيق كل المعايير والمتطلبات الدولية في مختلف القطاعات، مضيفًا أن الشركة تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ عديد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير منظومة الملاحة الجوية لتأمين سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي والمطارات المصرية.

وذكرت، أن الشركة نجحت فى إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير النظم الفنية والإدارية والتشغيلة، وحصولها على شهادة الأيزو من الشركة العالمية المانحة بعد اجتيازها جميع المراجعات والتدقيق الخاص بتطبيق كل الإجراءات ومتطلبات شهادة الأيزو القياسية الدولية.