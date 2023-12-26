«النقل»: محطة تحيا مصر 1 في ميناء دمياط تتسع لسفن بحمولة 24 ألف حاوية

أكدت وزارة النقل، أن أعمال تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحري تتم وفق الجدول الزمني المُحدد لها، ووفق المواصفات والمعايير العالمية، لافتة إلى أنه تم توقيع اتفاقية الحلول مع شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف «يوروجيت - كونتشيب - هاباج لويد» وبنك «HSBC» مصر.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أن تحالف «يوروجيت - كونتشيب - هاباج لويد» يُعد من أكبر المشغلين للخطوط الملاحية، مؤكدة أن محطة الحاويات ستسع المراكب والسفن الكبيرة والتي تحتوي على 25 ألف حاوية في الرحلة الواحدة.

المحطة تحتوي على أرصفة بطول 2 كيلومتر

وأكدت الوزارة، أن المحطة تحتوي على أرصفة بطول 2 كيلومتر وعمق 18 متراً، وتأتي في إطار خطة وزارة النقل لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجستيات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي سياق متصل، أكد اللواء بحري أ.ح أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يسير بخطى جيدة في مراحل إقامة المشروعات القومية على أرضه وعلى رأسها محطة الحاويات تحيا مصر 1.

ونوه بقرب تسليم المشروع للتحالف الخاص بإدارة وتشغيل المحطة للبدء في تنفيذ البنية الفوقية الخاصة بها.