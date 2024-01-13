الصين وصفته بـ«الخطر الجسيم».. معلومات عن المرشح الرئاسي التايواني «لاي تشينج تي»

في انتخابات تايوان الأخيرة، بدأ الناخبون في التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس وبرلمان جديدين، إذ تعتبر هذه الانتخابات ذات أهمية جيوسياسية كبيرة وتجذب اهتمام العالم، ويتوقع أن يفوز «الحزب التقدمي الديمقراطي» الحاكم الذي يؤيد الاستقلال عن الصين، وتأتي هذه الانتخابات في ظل توترات متصاعدة بين تايوان والصين، حيث تعتبر بكين، أن تايبيه مقاطعة صينية وتهدد بضمها.

وفتحت مراكز الاقتراع في تايوان صباح اليوم، حيث يبلغ عدد سكان البلاد حوالي 24 مليون نسمة، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في المساء، وسيتولى الرئيس الجديد الذي سيتم انتخابه منصبه في العشرين من مايو 2024.

ووفقًا لتقرير صحيفة «الجارديان» البريطانية، يحق لحوالي 19.5 مليون شخص التصويت في الانتخابات الحالية في تايوان، وفي الانتخابات الرئاسية في عام 2020، شارك حوالي 75% من الناخبين في العملية الانتخابية.

الصين تحذر من المرشح الأكثر فوزًا

وبحسب صحيفة الجارديان، يمنع دستور تايوان الرئيس من تولي البلاد لولاية ثالثة متتالية، ولكن يمكن لنائب رئيسة تايبيه الحالية، لاي تشينج تي، أن يترشح كاستمرارية للحزب التقدمي الديمقراطي الذي ينتمي إليهما، ويعتبر الحزب التقدمي الديمقراطي انفصاليًا من قبل الحكومة الصينية.

ويُعتقد أن المرشح لاي تشينج-تي هو الأكثر فرصة للفوز في الانتخابات الرئاسية.

وتخشى بكين من نتيجة الانتخابات في تايوان التي قد ينتصر فيها التيار الاستقلالي، وتبذل جهودًا للتأثير على نتائج الانتخابات من خلال إطلاق بالونات تجسس وتمويل مؤيدين لبكين على وسائل التواصل الاجتماعي واستضافة مسؤولين محليين في رحلات فخمة إلى الصين، وهذه التكتيكات تتهم بكين بنشرها للتأثير على الانتخابات الرئاسية في تايوان اليوم.

وفي سياق متصل، حذرت الصين من المرشح الأكثر فوزًا في الانتخابات الرئاسية لاي تشينج تي، وأنه يشكل خطرًا جسيمًا على العلاقات بين تايبيه وبكين، كما أشار المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين، تشن بينهوا، إلى أنه «نأمل أن يدرك مواطنونا في تايوان الخطر الجسيم الذي يمثله تحريض لاي على الصراعات عبر المضيق (في تايوان) وأن يقوموا بالاختيار الصحيح».

المرشحون الثلاثة لرئاسة تايوان

وسيتم اختيار رئيس تايوان من بين ثلاثة مرشحين بعد انسحاب المرشح المحتمل الرابع، الملياردير تيري جو، مؤسس شركة «فوكسكون» الموردة الرئيسية لشركة «آبل»، قبل ساعات من الموعد النهائي للتسجيل كمرشح.

والمرشحون الثلاثة لرئاسة تايوان هم: لاي تشينج- تي بعمر 64 عامًا، عن الحزب التقدمي الديمقراطي، وهو نائب رئيسة تايوان الحالية، وحزبه معروف بميوله المؤيدة للاستقلال عن الصين بشكل علني، والمرشح الثاني هو هو يو - إيه (بعمر 66 عامًا) من حزب «الكومينتانج»، ويعمل ضابط شرطة سابق وهو عمدة تايبيه الحالي، ويدعو إلى تعزيز العلاقات مع البر الصيني، والمرشح الثالث هو كو وين - جي (بعمر 64 عامًا) عن «حزب شعب تايوان»، ويعمل عمدة تايبيه السابق ويعلن أنه سيتبع السياسات الخارجية للرئيسة الحالية تساي، ومع ذلك، يدعو أيضًا إلى إجراء محادثات مع بكين.