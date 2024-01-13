«بلينكن» يدعو الصين إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في «تايوان»

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وبحر الصيني الجنوبي، وذلك خلال لقائه في واشنطن مع مسؤول صيني كبير.

وأجرى «بلينكن» مناقشات عديدة حول القضايا الثنائية بين واشنطن وبكين، وأيضًا القضايا الإقليمية والعالمية، وأقر بأهمية الاستمرار في بقاء قنوات الاتصال بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

بكين تسعى لإجراء ضد تايوان

وناقش «بلينكن»، مع بداية الانتخابات الرئاسية في تايوان والتي تهدد باشتعال فتيل الحرب بين البلدين، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى ثني بكين عن اتخاذ إي إجراء ضد تايوان.

وتتمتع تايوان بُحكم ذاتي، لكنها دولة غير معترف بها، بينما الصين تطالب بها، باعتبارها جزءًا من أراضيها، على حد زعم الصين.

واشنطن لا تعترف بـ«تايوان»

ولا تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بتايوان باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة، بل تعترف بأن تايوان ضمن جمهورية الصين، وهي الممثل الشرعي الوحيد لتايوان، ورغم ذلك، تقدم واشنطن مساعدات عسكرية للجزيرة، وترفض تغيير الوضع، حيث تتمتع تايوان بحُكم ذاتي، بحسب «فرانس برس».

الجيش الصيني مستعد لسحق أي مساعٍ لاستقلال تايوان

وقبل ساعات من بدء الانتخابات في تايوان، قال الجيش الصيني، إنه مستعد لسحق أي مساعٍ مؤيدة لاستقلال تايوان، كما يحافظ الجيش الصيني على جاهزيته، في وقت تستعد فيه الصين للقيام بأي إجراء ضد «تايوان»، وسيقود الفائز في الانتخابات شكل الصراع مع الصين خلال الأيام المقبلة، حيث يخوض أحد المرشحين، وهو مؤيد لانفصال تايوان ويسعى لجعلها دولة مستقلة.