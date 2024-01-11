ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 31%

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2023 إذ قفزت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة الكهربائية بنسبة 37.9% إلى 9.495 مليون وحدة، فيما ارتفعت مبيعات السيارات بشكل عام في الصين بنسبة 23.5% على أساس سنوي في ديسمبر 2023 لتسجل 3.156 مليون سيارة، وهو ما يمثل الشهر الخامس على التوالي من النمو بعد ارتفاعها بنسبة 27.4% في نوفمبر، وفقًا لما ذكره موقع «تريندينج إيكونومي».

مبيعات السيارات في الصين بلغت 30 مليون سيارة

وارتفعت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 46.4% إلى 1.191 مليون، متجاوزة مليون وحدة للشهر الثاني على التوالي بالنسبة لعام 2023 بأكمله، ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 30.094 مليون سيارة، متجاوزة علامة 30 مليونًا للمرة الأولى مع مساهمة سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 31.6%، وفي عام 2023.

جهود الصين في صناعة السيارات الكهربائية

وتخطط الصين حاليًا لأن تصبح رائدة في صناعة السيارات الكهربائية حيث شهدت السنوات الماضية مضاعفة عدد الشركات الصينية التي تعمل في مجال صناعة السيارات الكهربائية، ومنذ عام 2009 تركزت جهود الصين على تحفيز هذه الصناعة عبر دعم شركات صينية وطنية تعمل في هذا المجال.

وشهد العام 2015 دعمًا غير مسبوق من قبل الحكومة الصينية لقطاع بطاريات السيارات الكهربائية، من خلال إلزام الشركات المصنعة بتجهيز نفسها بالبطاريات الصينية، ليشهد النصف الثاني من 2023، تفوق الصين على اليابان في مبيعات السيارات الكهربائية، لتحتل المركز الأول في العالم، إذ صدّرت سيارات بقيمة 35 مليار دولار، وفقًا لصحيفة «ليموند» الفرنسية.