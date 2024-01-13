معجون سحري لتلميع الألومنيوم والاستانلس والطاسات.. بالخل والليمون

تعاني بعض السيدات عند تنظيف الأواني بسبب تراكم الدهون، وتعرضها للحروق، وكذلك تحولها إلى اللون الباهت المطفي، ما يجعل تنظيفها بالطرق العادية أمرا صعبا للغاية، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة تحضير معجون سحري لتلميع الألومنيوم والاستانلس والطاسات بدون مواد كيمائية، وبكل سهولة في المنزل.

معجون سحري لتلميع الألومنيوم والاستانلس

يمكن لربة المنزل تحضير معجون سحري لتلميع الألومنيوم والاستانلس والطاسات، بأقل تكلفة من خلال اتباع الخطوات التي قدمها موقع ignitecleaners، كالتالي:

- تحضير المكونات التالية: «كوب ماء، 3 حبات ليمون مقطع، 3 ملاعق زيت مستعمل، ملعقة سكر، 2 معلقة كبيرة نشا، ملعقة بطاس أو صودا كاوية، نصف كوب صابون مواعين سائل».

- نخفق الليمون المقطع مع الماء في الخلاط الكهربائي، حتى العثور على خليط متجانس.

- نصفي الليمون ونحتفظ بالقشور في كيس داخل الثلاجة، ونقوم بتقسيم عصير الليمون إلى نصفين.

- نأخذ جزء من عصير الليمون ونضع عليه الزيت المستعمل مع السكر والنشا ونقلب المكونات مع بعضها البعض.

- نضع البطاس على النصف الآخر من عصير الليمون، ثم ندمج هذا الخليط مع خليط الليمون والسكر ونقلب بشكل مستمر حتى نحصل على قوام متجانس.

- نضيف الصابون إلى الخليط، ونستمر في التقليب حتى الحصول على معجون سميك.

- نفرد المعجون على أواني الألومنيوم أو الاستانلس المراد تنظيفها، ونستخدم ليفة ناعمة لفرك الأواني حتى يتم إزالة الدهون والأوساخ.

- تُشطف الأواني تحت الماء بعد تنظيفها، ثم نغسلها مرة أخرى بالماء والصابون فقط.

نصائح للحفاظ على الأواني

يمكن لربة المنزل اتباع النصائح التالية للحفاظ على الأواني الألومنيوم والاستانلس والطاسات:

- تنظيف الأواني أول بأول بعد استخدامها، حتى لا تتراكم عليها الدهون.

- تنظيف الأواني، خاصة الألومنيوم، بالقليل من الخل حتى تصبح لامعة ثم تشطف بالماء.