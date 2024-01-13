ماذا يحدث عند وضع ورق الألومنيوم في غسالة الملابس؟.. فوائد مذهلة

من المعروف أن ورق الألومنيوم يستخدم في تغليف الأطعمة المختلفة، والاحتفاظ بها ساخنة، إذ تستخدمه ربات المنازل في تغطية الصواني والطواجن في الفرن، كما يعتمدن عليه في لف الساندوتشات، للاحتفاظ بدرجة حرارتها، وما لا يعلمه الكثيرون بأن هناك ربات منازل تستخدمن الألومنيوم في غسالة الملابس للحصول على عدد من الفوائد المذهلة، ما يجعلنا نتساءل ماذا يحدث عند وضع ورق الألومنيوم في غسالة الملابس؟

ماذا يحدث عند وضع ورق الألومنيوم في غسالة الملابس؟

هناك فوائد عدّة تحدث عند وضع كرات ورق الألومنيوم في غسالة الملابس، بحسب تقرير نشرته مجلة «سانتي بلوس» الفرنسية، يمكن توضيحها كما يلي:

- يساعد وضع كرات الألومنيوم في غسالة الملابس على الحصول على ملابس مفرودة.

- التخلص من تشابك الملابس في أثناء غسلها.

- استخدام الألومنيوم في غسالة الملابس يعمل على التخلص من الوبر.

- الحصول على ملابس ناعمة.

- التخلص من الأوساخ التي تلتصق بحلة الغسالة.

- وضع كرات الألومنيوم يقضي على الروائح السيئة الموجودة في الغسالة.

طريقة وضع ورق الألومنيوم في غسالة الملابس

يمكن لربة المنزل وضع ورق الألومنيوم في غسالة الملابس من خلال اتباع عدة خطوات، هي:

- إحضار قطعتين من ورق الألومنيوم.

- صناعة كرات منه.

- وضع كرات الألومنيوم داخل الغسالة.

- إضافة مسحوق الغسيل.

- تشغيل الغسالة وبدء دور الغسيل.

طريقة استخدام ورق الألومنيوم في تنظيف الغسالة

يمكن استخدم ورق الألومنيوم في تنظيف الغسالة عن طريق اتباع عدة خطوات، وهي:

- تحضير المكونات التالية «2 كوب من الخل، كوب من سائل المنظف، معلقة من البيكنج بودر، معلقة ملح الليمون».

- وضع المكونات السابقة في درج الغسالة.

- وضع كرات ورق الألومنيوم داخل حلة الغسالة.

- تشغيل الغسالة على درجة حرارة 90، والانتظار حتى تنتهي الغسالة من دورتها.

بعد انتهاء دورة الغسيل سيتم ملاحظة نظافة الغسالة الواضح، والتخلص من الروائح الكريهة التي بها، نتيجة استخدام كرات ورق الألومنيوم في الغسالة.