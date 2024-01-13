وزير التجارة يفتتح معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية بمشاركة 150 شركة

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فعاليات معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية، الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية، ويقام بأرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على مساحة 3 آلاف متر خلال الفترة من 13–15 يناير الجاري، بحضور المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورؤساء الغرف الصناعية وعدد من رجال الأعمال والمصنعين، وعدد من قيادات الوزارة.

المعرض يستهدف تعميق التصنيع المحلي وخلق تكامل صناعي

وقال الوزير، إن المعرض يحظى بمشاركة 150 شركة ويستهدف تعميق التصنيع المحلي وخلق تكامل صناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة، وخاصة الصناعات الهندسية والصناعات المغذية لها، مشيرًا الى أن المعرض يسهم فى تحقيق مستهدفات الوزارة الرامية إلى تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الصناعية، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار سمير إلى أن قطاع الصناعات الهندسية، يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي، التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن القطاع يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح الوزير، أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية، والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة، وكذا حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بالإضافة الى السوق الاستهلاكي الكبير، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف «سمير»، أنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية، لدعم الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

المعرض يستمر لمدة 3 أيام

وقال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المعرض سيستمر لمدة 3 أيام، ويشارك فيه 150 شركة عارضة تمثل القطاع الخاص والاستثماري ومصانع الانتاج الحربي ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا الى انه من المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 5 آلاف مصنع ومستورد وتاجر.

وتفقد الوزير الشركات العارضة، وأشاد بجودة المنتجات المعروضة ومساهمتها في تعميق التصنيع المحلي.