افتتاح معرض تعميق التصنيع المحلي بمشاركة 150 شركة غدا السبت

يفتتح المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، فعاليات معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية، الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية، برعاية وزارة الصناعة والتجارة، ظهر غد السبت، في أرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر.

المعرض يهدف لتعميق التصنيع المحلي

ويهدف المعرض إلى تعميق التصنيع المحلي، وخلق تكامل صناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة، خاصة الصناعات الهندسية .

ويشارك في الافتتاح، كل من المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومجلس أدارة الاتحاد، ورؤساء الغرف الصناعية المختلفة، وعدد كبير من رجال الأعمال والمصنعين.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المعرض سيستمر لمدة 3 أيام، ويشارك فيه 150 شركة عارضة، تمثل القطاع الخاص والاستثمار ومصانع الانتاج الحربي، ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، ومن المنتظر أن يزور المعرض أكثر من 5 آلاف مصنع ومستورد وتاجر.

الخروج بأفضل نتائج

ويهدف مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، للخروج بأفضل نتائج من المعرض، لتعميق التصنيع المحلي، والحد من فاتورة الاستيراد، من خلال طرح مستلزمات الصناعة المستوردة، وعرضها على المصنعين المصريين، لتصنيعها وتعميقها محليا.