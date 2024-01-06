«الصناعات الهندسية»: إقبال كبير على الاشتراك في معرض تعميق الصناعة

كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس، عن حجز 80%؜ من أجنحة معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

المهندس: الغرفة تقوم بمجهود متميز للخروج بأفضل النتائج

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن مجلس إدارة الغرفة يعمل بجهد متميز للخروج بأفضل نتائج من المعرض لتعميق التصنيع المحلي والحد من فاتورة الاستيراد، مؤكدا وجود إقبال كبير من الشركات الهندسية بمختلف أنشطتها للمشاركة في المعرض المقرر افتتاحه يوم 13 يناير الجاري ولمدة 3 أيام.

وأوضحت غرفة الصناعات الهندسية في بيان لها أن أكثر القطاعات إقبالا على الاشتراك في المعرض حتى الان جميع الصناعات المغذية وشعب الآلات والمعدات والأدوات المنزلية والكابلات ويشارك أيضا مصانع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

توع المشاركين في المعرض

وأشارت غرفة الصناعات الهندسية إلى تنوع المشاركين من العديد من المناطق الصناعية سواء بالقاهرة والإسكندرية وأكتوبر والعاشر من رمضان أو محافظات بالصعيد والدلتا.

ونوهت الغرفة إلى أن الاشتراك في المعرض ما زال متاحا الآن وحتى يوم 10 يناير الجاري أو نفاد المساحات المتاحة بالمعرض.