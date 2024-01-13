ما الهدف المتوقع استهدافه من جماعة الحوثي ضد أمريكا؟

يتوقع خبراء، أن جماعة الحوثي في اليمن سترد على الضربات التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية على عدة محافظات يمنية وأهدافًا عسكرية للحوثيين، عن طريق استهداف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

وكانت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي والبريطاني، أطلقت فجر الجمعة الماضية فيما يعرف بالتحالف الدولي ضربات تستهدف أهداف الحوثيين في اليمن، ردًا على احتجاز واستهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أطلقت فجر اليوم السبت، ضربة أخرى استهدفت إحدى الرادارات اليمنية.

يتوقع أن تستهدف الأهداف العسكرية الأمريكية

الدكتور محمد اليمني، الخبير في العلاقات الدولية، قال لـ«الوطن»، إن جماعة الحوثي يتوقع أن تستهدف الأهداف العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وعلى وجه التحديد الأهداف العسكرية في سوريا والعراق، لأن الحوثيين لن يضربوا معظم القواعد العسكرية لواشنطن، لأن ذلك الأمر سيفتح عليهم وابل من الحرب الدولية الكبرى ضد أمريكا وحلفائها.

مفاجأة كبرى يمكن أن تحدث

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، أنه يمكن أن تحدث مفاجأة كبرى من جماعة الحوثي مثلما فعلت الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، لكن النقطة الأهم، هو مدى رد الفعل من قبل الحوثي في اليمن، لحفظ ماء الوجه أولًا ومن ثم تواجدهم السياسي والعسكري في اليمن.