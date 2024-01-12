جماعة الحوثي ردا على الهجمات الأمريكية والبريطانية: المعركة ستكون فوق الخيال

قال القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين علي القحوم، ردًا على الهجمات الأمريكية والبريطانية على أهداف جماعي الحوثي في اليمن، إن الرد اليماني لم يتأخر، فالقوات المسلحة اليمنية ترد وبقوة على البوارج الأمريكية البريطانية في البحر الأحمر.

وأضاف عبر منصة «إكس»، أن القوات المسلحة اليمنية، تستهدف مواقع وقواعد أمريكية بريطانية، معلقًا «والقادم أعظم».

وأوضح علي القحوم بالتزامن مع الهجمات الأمريكية والبريطانية، أن صنعاء والمحافظات الأخرى تُقصف بالطيران الأمريكي والبريطاني وباتت اليمن مع فلسطين، وستظل معها: «لنا الشرف والفخر والاعتزاز أن نكون مع فلسطين».

المعركة ستكون أكبر وأكبر وفوق الخيال

وأشار إلى أن المعركة ستكون أكبر وأكبر وفوق الخيال والمتوقع للأمريكان والبريطانيين وهي حرب مفتوحة، مؤكدًا: «سيندمون على عدوانهم والعواقب كبيرة وسيدفعون الثمن باهظًا بإذن الله والقادم أعظم».

سلاح الجو الأميركي والبريطاني يقصفان مواقع تابعة للحوثيين في اليمن

وكانت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأميركي والبريطاني، أطلقت فيما يتعرف بالتحالف الدولي ضربات تستهدف أهداف الحوثيين في اليمن، ردًا على احتجاز واستهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.