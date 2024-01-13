الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف جنوب لبنان

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تلة حمامص بسردا في محافظة النبطية جنوب لبنان، بعشرات القذائف وبوتيرة متقطعة، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفها عدد من البلدات في جنوب لبنان، وقالت وسائل إعلام لبنانية رسمية إن المدفعية الإسرائيلية، استهدفت أطراف بلدات: «الناقورة - جبل اللبونة - علما الشعب - طيرحرفا - الضهيرة - عيتا الشعب».

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطراف بلدة الضهيرة وبلدة البستان، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق

واستمرت الطيران الاستطلاعي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، وصولا حتى مشارف نهر الليطاني، صعودا إلى بنت جبيل، وسط إطلاق للقنابل المضيئة فوق صور، والساحل البحري، وفوق الخط الأزرق.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة الـ13 الإسرائيلية، قالت في وقت سابق، إن جهاز أمن الاحتلال الإسرائيلي الداخلي «الشاباك»، وجه تحذيرا شديد اللهجة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تصعيد وشيك في الضفة المحتلة في أعقاب البطالة وعدم تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وأمس الجمعة، قالت «موسكو»، إن منطقة الشرق الأوسط قد تغرق في حرب واسعة النطاق بدون وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية،، أشار مندوب «روسيا الاتحادية» الدائم لدى «مجلس الأمن الدولي» فاسيلي نيبينزيا، إلى عواقب خطيرة ذات طابع عالمي.

وأضاف المسؤول الروسي، خلال جلسة لـ«مجلس الأمن الدولي»، أن المجلس التابع لمنظمة الأمم المتحدة عليها العودة بأسرع ما يمكن إلى بحث المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.