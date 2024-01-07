ارتفاع حصيلة شهداء الضفة الغربية المحتلة إلى 332 فلسطينيا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إلى 332 شهيدا منذ 7 من أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد شاب فلسطيني يدعى أحمد محمود حسين محارب «28 عاما» برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة عبوين، شمال رام الله عقب اقتحامها البلدة، ليرتفع إجمالي الشهداء في جنين ورام الله، منذ فجر اليوم إلى 8 شهداء، بينهم أشقاء، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

تدمير ناقلة جند بقذيفة «الياسين 105» في مخيم المغازي

من جهتها، نشرت الفصائل الفلسطينية، فيديو لتدمير مقاتليها ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستولى جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على حفار في قرية نحالين، غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة عقب اقتحامها القرية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا فلسطينيا يدعى عبد الرحمن نبيل محمد أمير «29 عاما» من مخيم الفارعة جنوب طوباس أثناء مروره عبر حاجز بروقين غرب سلفيت.

سياسيا، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفالوجة شمال قطاع غزة، والمجزرة التي ارتكبتها في جنين، وقالت في بيان، إن مجازر الاحتلال رد إسرائيلي رسمي على التحرك الأوروبي والأمريكي المكثف، وزيارات عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية للمنطقة، وفي مقدمتهم أنتوني بلينكن.

واعتبرت الوزارة الفلسطينية، وفقًا لوكالة «وفا» الرسمية، أنَّ المجزرتين، امتدادا لحرب الإبادة الجماعية، وتحويل القطاع وفقا لشهادات أممية لمكان غير قابل للسكن، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني في غزة.

العاهل الأردني: ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة لبيوتهم

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أكد في وقت سابق من اليوم خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رفضه التام للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشددا على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة لبيوتهم.

وفي لبنان، أغارت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على وادي حسن الواقعة ما بين طيرحرفا ومجدل زون، فيما طال قصف مدفعي، إسرائيلي، أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة.

وفي وقت سابق، حلقت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أجواء القطاع الغربي وصولاً حتى أجواء صور وبلداتها، فيما استمر الطيران الحربي الإسرائيلي، التحليق فوق قرى قضاء صور، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.