احذر القيادة بعد تناول أدوية الصداع النصفي.. ما علاقتها بحوادث الطرق؟

من الضروري أن تولي بعض الأعراض الطبية التي تظهر عليك اهتمامًا كبيرا، باعتبارها في الأغلب تكون إشارة إلى بداية الإصابة بمرض ما، مثلما أشارت دراسة حديثة، إلى وجود علاقة وثيقة بين الصداع النصفي وتعرضك لحوادث الطرق.. فما تفاصيل تلك الدراسة المثيرة.

مخاطر غير متوقعة للصداع النصفي

هل فكرت يومًا أن الصداع النصفي الذي يصيبك في بعض الأحيان، قد يجعلك أكثر عرضةً للتورط في حوادث الطرق، بنسبة تفوق 30%، مقارنة بالأشخاص الذي لا يعانون من الصداع النصفي، بحسب ما وجد الباحثون في دراسة نشرتها دراسة جديدة في مجلة «الطب النفسي العصبي»، التي أجراها بعض العلماء والباحثون في جامعة «جامعة كولورادو».

قام الباحثون بتحليل بيانات من أكثر من 100 ألف سائق في الولايات المتحدة، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أكثر عرضة لحوادث الطرق أثناء القيادة بنسبة تفوق الـ30%.

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، يعدون الأكثر تناولًا لعقاقير الصداع والمسكنات ما بدوره يؤثر على اليقظة والانتباه أثناء القيادة، لذلك بات الصداع النصفي عامل خطر كبير لأصحابه الذين يعانون منه.

«يجب أن يكونوا على دراية بزيادة خطرهم للتورط في حوادث الطرق».. هكذا لخصت الدراسة بعض النقاط، بالإشارة إلى أن معرفة الخطر الذي يلاحق هؤلاء الأشخاص يعد جزءا من العلاج وتفادي توابع تلك الأزمة، وعليهم اتخاذ بعض الخطوات عند الإصابة بالصداع النصفي، بينها تجنب القيادة أثناء الصداع أو بعد تناول أدوية الصداع.

الدراسة تكشف بعض النصائح للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي

أبرز الأشياء التي حذرت منها الدراسة، تجنب القيادة أثناء الشعور بالصداع، وفي حال حدوث ذلك على الشخص الذي يعاني الإصابة بالصداع أن يتوقف في مكان آمن، خاصة مع الشعور بالدوار أو الدوخة، إلى جانب تجنب تناول الكحول أو تناول مواد مسكنة أثناء القيادة.

يمكن أيضًا الحصول على فترات راحة منتظمة أثناء القيادة لتجنب التعب، إذا كنت من الذين يعانون صداعا نصفيا بشكل دائم أو متكرر، وبعد القيام بذلك يجب زيارة الطبيب على الفور، من أجل الإرشاد إلى طريقة التعامل مع حالتك بشكل صحيح، والمساعدة على تقليل شدة وتكرارية الصداع النصفي.