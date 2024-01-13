أماكن إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية في سوهاج 2024.. 22 مركز شباب

أماكن إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية في سوهاج 2024، أعلنها الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في سوهاج، وتُذاع في مراكز الشباب على مستوى المحافظة، من مركز طما شمالًا إلى مركز البلينا جنوبًا، وفقًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي.

أماكن إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية في سوهاج 2024

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أماكن إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية في سوهاج 2024، بحسب ما صرح به وكيل وزارة رياضة سوهاج لـ«الوطن».

وجاءت أماكن إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية في سوهاج 2024، على النحو التالي:

إدارة طما

مركز شباب سلامون

مركز شباب العتامنة

مركز شباب أم دومة

مركز شباب كوم العرب

مركز شباب الريانية المعلق

مركز شباب الحما

نادي طما الرياضي

إدارة المراغة

مركز شباب الشيخ يوسف

مركز شباب ناحية عام

مركز شباب الغريزات

نادي المراغة الرياضي

إدارة جهينة

مركز شباب الطليحات

مركز شباب نزة الحاجر

مركز شباب جهينة الشرقية

نادي فزارة الرياضي

إدارة المنشاة

مركز شباب مدينة المنشاة

مركز شباب روافع العيساوية

نادي المنشاة الرياضي

إدارة أخميم

مركز شباب نيدة

نادي أخميم الرياضي

إدارة جرجا

مركز شباب الحي القبلي

مركز شباب مدينة جرجا

نادي جرجا الرياضي

إدارة طهطا

مركز شباب شطورة

مركز شباب مدينة طهطا

نادي طهطا الرياضي

إدارة دار السلام

مركز شباب أولاد خلف

مركز شباب العبور

مركز شباب البلابيش المستجد

وأشار وكيل وزارة الشباب بسوهاج، إلى أنّ هذه الفعاليات تهدف للوقوف إلى جانب منتخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية، لتشجيع المنتخب المصري على فوز بالبطولة.

ويلعب المنتخب المصري ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة أمم أفريقيا، التي تضم إلى جانبه كل من من غانا وكاب فيردي (الرأس الأخضر) وموزمبيق.

ويخوض منتخب مصر مباراة أمام موزمبيق، في تمام الساعة السابعة مساء غد الأحد، ثم يلعب أمام غانا في الجولة الثانية، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة 10:00 مساءً، والجولة الثالثة أمام كاب فيردي، يوم الاثنين 22 يناير الجاري، الساعة 10:00 مساءً.