عاجل.. مصر تفوز بتنظم كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أريمو، فوز مصر بتنظيم بطولة بطولة كأس الأمم الإفريقية للرجال في نسختها رقم 26 والتي تقام في يناير 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكانت مصر قد نظمت بطولة الأمم الإفريقية رقم 25 بصالتي حسن مصطفى وصالة أكتوبر الدولية، والتي تختتم اليوم بلقاء مصر والرأس الأخضر في النهائي.

وكانت مصر قد توجت بلقب أمم إفريقيا 2020 في تونس وتأهلت لأولمبياد طوكيو لتحقيق المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي.