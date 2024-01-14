اليوم.. نظر دعوى وقف قرار المحامين بتعيين عضو مجلس دون انتخاب

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من محمد الصغير عضو مجلس نقابة المحامين، ضد نقيب المحامين، ومحمد القطيطي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين المنفرد بتصعيد سعيد محمد حسن المحامي كعضو بمجلس النقابة العامة للمحامين بديلا عنه.

وحملت الدعوى رقم 74347 لسنة 77 قضائية، واختصمت نقيب المحامين، وذكرت أن نقيب المحامين أصدر قرارا منفردا بتعيين عضو مجلس دون الرجوع إلى هيئة المكتب ودون انتخابات، وهو ما يعد قرارا باطلا.

اختصاصات الدائرة الثانية بمجلس الدولة

يشار إلى أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تختص بالنظر في نزاعات النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها، والانتخابات الخاصة بكل ذلك.

نزاعات الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية

كما تختص الدائرة، بنظر نزاعات الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب؛ التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري، ومنازعات الشهر العقاري والسجل العيني والرسوم المتعلقة بها وسائر منازعات الرسوم، عدا ما تختص به الدائرة أخرى.