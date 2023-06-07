الأندية الرياضية بعد «30 يونيو».. طفرة غير مسبوقة لأهالي سوهاج

بعد ثورة 30 يونيو 2013، اهتمت الدولة بتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية في جميع المحافظات وخاصة الصعيد، إذ عملت مبادرة حياة كريمة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات السابقة على تغيير الواقع المرير وتحول الأحلام إلى حقيقة تحت شعار «رياضة أفضل صحة أفضل».

في محافظة سوهاج وخاصة من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، جرى إنشاء العديد من المراكز والأندية، وتطوير المباني المتهالكة، بحسب ما أعلنه محافظ سوهاج في بيان صحفي، والتي جاءت كالتالي:

- إنشاء 18 مشروعا جديدا ما بين ملاعب نجيل صناعي، ومباني إدارية.

- إحلال وتجديد مراكز شباب وتطوير أخرى قائمة.

- الانتهاء من 56 مشروعًا في قطاع الشباب والرياضة بمختلف مراكز المحافظة.

- إنشاء ملاعب نجيل صناعي.

- إنشاء 25 مشروعا لتطوير ورفع كفاءة للملاعب والمباني الإدارية والأسوار.

- تطوير ورفع كفاءة المبانى الإدارية، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، وأيضا خطة وزارة الشاب والرياضة.

- إنشاء أسوار خارجية لمراكز الشباب.

- إحلال 9 مشروعات وتجديد 4 مشروعات استكمال أعمال للمباني الإدارية.

وعن رأي المواطنين في المحافظة، قال محمد السيد، طالب جامعي، يقيم بناحية مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، إن المشروعات المنفذة في عهد الرئيس السيسي لم يسبق لها مثيل وغير مسبوقة، ومن ضمن هذه المشروعات بناء وتطوير مراكز الشباب.

ويضيف خالد كمال، طالب، يقيم بناحية مركز طما شمال محافظة سوهاج، أن مبادرة حياة كريمة أعادت الحياة في المحافظة، إذ جرى بناء وتطوير مركز الشباب.

وتابع سيد علي، يقيم بناحية مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، أن تطوير مراكز الشباب كان حلم لدينا، وأصبح واقعا وحقيقيا في عهد الرئيس السيسي.