عاجل.. قناة الجزائرية الأرضية تعلن إذاعة مباراة مصر وموزمبيق بالمجان.. و10 أجهزة لاستقبالها

انطلقت أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار المنظمة للبطولة خلال العالم الحالي بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو، ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر أولى مبارياته بالبطولة أمام نظيره موزمبيق، مساء اليوم على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، ما زاد البحث من قِبل عشاق الساحرة المستديرة عن قناة الجزائرية الأرضية التي تنقل مباريات البطولة مجانًا.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

وبحسب التليفزيون الجزائري، حصلت القناة الجزائرية الأرضية عبر نايل سات، على حقوق بث 17 مباراة من بطولة كأس الأمم الأفريقية منها مباريات المنتخب المصري والجزائري، ومباراة الافتتاح ونصف النهائي والنهائي، إذ يمكنك العثور على قناة الجزائرية الأولى عبر القمر الصناعي المصري باسم Programme NationalHD، على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وشفرة القناة هي: 1100001100000000.

ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية

وبحسب صلاح أحمد، فني السوفت ويير وتركيب الدش، يمكنك ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية وفقًا لنوع جهاز الريسيفر الخاص بك، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أجهزة Sunplus

وتعمل أجهزة Sunplus على ريموت تايمر يعرف باسم الداكي، ويتم ضبط القناة عن طريق فلاشة 4 ميجا يجرى توصيلها بالجهاز، بعدها يتم الضغط على خيار الوسائط المتعددة من القائمة، ثم كتابة 1506، واختيار «باتش والسوفتات الحديثة»، بعدها يتم الضغط على «موافق» ثم 0 ثم إدخال الشفرة الخاصة بالقناة.

أجهزة Sunplus الـ 8 ميجا

ومن القائمة قم بالضغط على «ضبط» ثم «موافق»، وباستخدام الريموت اكتب 1512، إذ يظهر بعدها أمامك صفحة XCAM، وفي أول سطر منها يطلب منك إدخال شفرة القناة.

أجهزة «كيوماكس» و«سالك» و«ستار سات» و«تايجر» و«جيون» و«هيرشمان»

وإذا كان لديك أي من هذه الأجهزة في منزلك، ولم تجد في الريموت زر f1، ففي هذه الحال قم بالصغط على Audio أو Info واكتب 111، ثم اضغط على خيار «twin protocol»، وبعدها تنتقل إلى القناة التي ترغب في فتحها، قم بالضغط على زر +PAGE، إذ يظهر أمامك مربع يحتوي على زر أحمر، وعند الضغط عليه يمكنك إدخال الشفرة والضغط على «موافق».

أجهزة «هيرشمان» و«ستار سات هايبر» و«تايجر هاي كلاس» واتش 4 العادي

من خلال الريموت قم بالضغط على F1 أو Info، وفي حال لم تجدها؛ اكتب 333 حتى يظهر أمامك مربع تدخل فيه الشفرة ثم تضغط بعدها على «موافق».

أجهزة «اتش 3 العادي» و«اتش تو واتش 1 بلص القديم»

اضغط على القائمة باستخدام الريموت ثم اختر «التركيب» ثم «قائمة الأكواد»، وبعدها اختر «تشفير» وقم بالضغط على «إضافة» وإدخال الشفرة.

أجهزة معالج ALI

هذه الأجهزة يكون الريموت الخاص بها آخره ebg، إذ يمكنك استخدامه في الوقوف على اسم القناة وبعدها تضغط على الزر الأخضر f2.

بعدها تحتاح إلى تفعيل السيرفر من خلال خيار info الموجود بالقائمة، ثم قم بكتابة 6666، بعدها تظهر أمامك كلمة «سيرفر» أو «خادم»، ومنها اضغط على «Server Canal»، بعدها تجد أمامك قائمة الشفرات في الخيار الأخير لصفحة التركيب، التي تظهر من خلال الضغط على «القائمة» ثم 8888.

أجهزة المعالج جي إكس GX

وبعد ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية، قم بالضغط على «موافق» أو OK ورقم 1 من الريموت، حتى يظهر أمامك المربع وبداخله قم بكتابة الشفرة.

كما يمكنك إدخال الشفرة من خلال الضغط على OK ثم 0 من الريموت، ثم انتقل إلى القناة، وحسب نوع جهازك اضغط على الزرق الأزرق أو الأصفر أو الأخضر، ثم قم بكتابة 8612، وبعدها انتقل إلى «القائمة» واكتب 666 أو 8888 حسب جهازك لتظهر كلمة patch، بعدها قم بإدخال الشفرة.

أجهزة صن بلص الشعبي

يمكنك إدخال فك الشفرة من خلال الوقوف على القناة، ثم اضغط على زر Go to من الريموت، بعدها قم بإدخال الشفرة في السطر الذي يظهر أمامك.

وإذا لم تعمل القناة، انتقل إلى القائمة، وقم بكتابة 888 حتى تظهر صفحة الشفرات، بعدها يتوجب عليك تفعيل Server Menu، من خلال كتابة 9999، ثم الانتقال إلى الإعدادات والضغط على protocol، لتجد السيرفرات، اختر OSCam، ثم قم بالضغط على الزر الأصفر، وفي هذه الخطوة يشترط توصيل الريسفير بالإنترنت.

أجهزة Sunplus بريموت LM

وهذه الأجهزة تتطلب الوقوف على القناة، ثم الضغط على 8899 أو 7766 أو 6677 حسب نوع جهازك، بعدها اضغط على زر رجوع الفلاشة، فيظهر أمامك سطر تستطيع من خلاله كتابة الشفرة ثم الضغط على «حفظ».

أجهزة المعالج مونتاج Montage

ومن خلال ريموت GOTO أو LIST المُصاحب لهذه الأجهزة، يمكنك الضغط على 9878 لتفعيل إدخال الشفرات، ثم قف على القناة واضغط OK ثم اضغط على الزر الأخضر لإضافة الشفرة.