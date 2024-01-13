طريقة جديدة لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية قبل إنطلاق البطولة.. عاجل

حالة من الترقب والانتظار لجماهير القارة السمراء، التي تتأهب لتشجيع منتخباتها المفضلة، مع انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تزيح الستار عن أولى مبارياتها في المسابقة القارية، بنهائي مبكر بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، في الجولة الأولى من دور المجموعات بـ «كان».. فما طرق مشاهدة المباريات طوال فترة البطولة؟

طريقة مشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا

على الرغم أن البطولة تذاع بصورة حصرية عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، إلا أن هناك بعض القنوات التي تعتزم إذاعة المباريات بصورة مجانية، خاصة تلك التي يظهر خلالها المنتخبات الوطنية الخاصة ببلادهم، مثل قناة المغربية الرياضية، التي قررت إذاعة مباريات منتخب المغرب بشكل مجاني، لتتيح الفرصة للجماهير المغربية مشاهدة ودعم ومؤازرة منتخب بلادهم، وترددها:

قناة المغربية الرياضية 2024 TNT

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

لم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لقناة الجزائرية الرياضية، التي قررت إذاعة عدد من مباريات كأس أمم أفريقيا، خاصة تلك التي يظهر خلالها منتخب بلادهم، في البطولة القارية، وهي قناة فضائية رياضية جزائرية عامة، تبث برامجها على مدار 24 ساعة يوميًا، وتعتزم إقامة استوديو تحيلي قبل كل مباراة، وترددها:

قناة الجزائرية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وهناك أيضًا عدد كبير من القنوات التي تستعد لنقل مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، مثل قناة النبأ الليبية التي ستقوم بإذاعة المباريات بشكل مجاني، إلى جانب قناة فوكس سبورت، وذلك على الترددات التالية:

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

ويشارك منتخب مصر في نسخة كأس أمم أفريقيا 2023، ضمن منتخبات المجموعة الثانية من البطولة، التي تضم موزمبيق، الرأس الأخضر وغانا، على أن تكون منافسة الأخير الأصعب على مستوى المجموعة الثانية، لكن الفراعنة يدخلون بمعنويات مرتفعة بعد الانتصارات التي حققوها خلال فترة التحضير، وآخرها أمام تنزانيا.