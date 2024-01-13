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بدون تشفير.. 4 قنوات مفتوحة لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023

كتب:

أحمد أبوالليل​
01:11 م | السبت 13 يناير 2024
منتخب مصر

منتخب مصر

تترقب الجماهير العاشقة للكرة الأفريقية بشكل عام، ومنتخب مصر على وجه الخصوص، انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، الليلة، في نسختها الـ34 والتي تشهد مشاركة 24 منتخبا يسعون للحصول على اللقب القاري الأغلى على مستوى المنتخبات.

ويوجد 4 قنوات مفتوحة لنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 بدون تشفير، ما يمكن متابعي منتخب مصر من مشاهدة لقاءاته مجانا.

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بقلم أحمد أبوالليل​