ضبط شخصين غسلا 10 ملايين جنيه في دمياط

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة دمياط لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتقدر أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.