«حماة الوطن»: القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر والأردن «أمن قومي»

قال النائب اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن القيادة السياسية المصرية حريصة كل الحرص على المشاركة بشكل فاعل في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية، واللقاءات ذات الصلة؛ لمناقشة التطورات والتحديات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

القمة الثلاثية

وأشار «العوضي» في بيان، إلى حديث الرئيس خلال القمة الثلاثية، على أن ما تم تقديمه ليس كافيًا لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع، ونزع فتيل التوتر في المنطقة، مؤكدأ أن مصر ستظل المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية.

دعم الشعب الفلسطيني

وتابع النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، «أن القضية الفلسطينية تمثل بالنسبة لمصر والأردن قضية أمن قومي، لافتا إلى أن مصر والأردن دولتان شقيقتان تربطهما علاقات مميزة بالسلطة الفلسطينية وقيادتها وأيضًا علاقات جيدة مع كافة الأطراف المعنية بالقضية وهو ما يتيح لهما القدرة على التحرك الإيجابي في محاولة لتغيير الواقع الفلسطيني الحالي إلى الأفضل، معربا عن شكره للأردن الشقيق، لاستضافة هذه القمة ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال، مؤكداً أن المخرجات التي خرجت عن القمة بمثابة خارطة طريق للقضية الفلسطينية.