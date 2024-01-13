انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكام؟

انخفاض سعري شهده جرام الذهب اليوم السبت، في مختلف محلات الصاغة ببداية التعاملات المسائية، إذ شهد الذهب وأسعاره انخفاضًا في بعض الأعيرة بشكل نسبي، خاصة عيار 21، والذي انخفض بقيمة 5 جنيهات، وهي ذات القيمة التي انخفض بها الذهب عيار 24، إذ يُعد عيار 21 هو الأكثر انتشارًا في داخل السوق المصري.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم، بحسب ما أعلنه شعبة الذهب في الغرف التجارية، وفي آخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3726 جنيها، وكان سعره منذ قليل 3731 جنيهًا، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3260 جنيها، في حين كان سعره منذ ساعات 3265 جنيهًا، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجّل اليوم 2794 جنيهًا، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2173 جنيها، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 26080 جنيهًا، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.