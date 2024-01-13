سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر جرام الذهب اليوم السبت 13-1-2024 في مختلف محلات الصاغة بمنتصف التعاملات، حالة من الاستقرار النسبي، وخاصة عيار 21، والذي يُعد العيار الأكثر انتشاراً داخل السوق المصري.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم، حسب ما أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية، حسب آخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت3731 جنيها، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3265 جنيها، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل اليوم السبت 2798 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2182 جنيهاً، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 26120 جنيها، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.