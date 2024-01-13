نقيب المحامين يفتتح مقر النقابة الفرعية في كوم أمبو بعد تجديده

افتتح عبدالحليم علام، نقيب المحامين، مقر النقابة الفرعية في كوم أمبو، بمحافظة أسوان، وذلك بعد ترميمه وتجديده بالكامل، وجرت جلسة حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة بسوهاج وقنا والأقصر.

وأكد عبدالحليم علام، في بيان اليوم، افتتاح المقر بعد تطويره بشكل يليق بالمحامين؛ إذ أعلن عن صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش ولأسر المحامين المتوفين في أعياد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، وأيضًا منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد بقيمة 500 جنيه.

تطبيق زيادة على معاشات المحامين

وأشار عبدالحليم علام إلى تطبيق زيادة دورية بنسبة 5% على معاشات المحامين اعتبارًا من 1 يناير 2024، وهي الزيادة الثانية بعد الزيادة التي تم تطبيقها في فبراير 2023.

ومن جانبه، قدم حمادة كرورة، نقيب المحامين بأسوان، الشكر لعبدالحليم علام على جهوده المستمرة في خدمة المحامين ودوره البارز في إخلاء سبيل المحامي أسامة إبراهيم من كوم أمبو.

أعرب محامو كوم أمبو عن سعادتهم بالتطوير الذي شهده المقر بجهود عبدالحليم علام، حيث كان يعاني من الانهيار وعدم اللياقة لاستقبال المحامين.

الدولة تقدم كافة أوجه الدعم للمحامين

وأثنى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة محامي كوم أمبو على جهود نقابة المحامين وتواصلها مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير كافة أوجه الدعم والامكانيات.