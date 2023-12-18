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مجلس نقابة المحامين يبحث آخر ترتيبات عقد الجمعية العمومية

كتب:

إسراء سليمان
11:32 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
مجلس نقابة المحامين

مجلس نقابة المحامين

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، اجتماعًا طارئًا لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية في موعدها المقرر 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى 4000 جنيه، وأدنى 2000 جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.

آخر الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية لمجلس نقابة المحامين 

وبحث الاجتماع آخر الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية في موعدها، من ناحية تحديد أماكن اللجان، وتوزيعها وتنظيمها بشكل دقيق، واستغلال جميع الأماكن الموجودة بالنقابة العامة سواء في المبنى القديم أو الجديد.

ووجّه نقيب المحامين، بكتابة أسماء المحافظات على اللجان، ومراعاة التوزيع الجغرافي لكل محافظة، وذلك تيسيرًا على المحامين المشاركين في الجمعية العمومية. 

وتعقد الجمعية العمومية للمحامين يوم الأربعاء المقبل بمقر النقابة العامة في رمسيس، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.